Na ul. Sikorskiego w Brodnicy kierowca otrzymał mandat w wysokości 1 tys. 500 zł Karina Knorps-Tuszyńska

Zdjęcie ilustracyjne Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press

W środę, 12 stycznia ok. g. 19.30 mieszkaniec powiatu olsztyńskiego jadąc ul. Sikorskiego w Brodnicy w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 52 km/h. Sporo go to kosztowało.