Naciągają na dodatek węglowy i drogi prąd. Nie dajmy się nabrać oszustom

Na baczności szczególnie powinny się mieć osoby, które złożyły wniosek o 3000 zł dodatku węglowego. Do nich trafiają bowiem maile rzekomo z ministerstwa klimatu i środowiska. Można w nim przeczytać m.in. że "W związku z wysokimi cenami paliw i węgla Sejm 22 lipca przegłosował wprowadzenie dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na gospodarstwo domowe. (...). Co ciekawe, dodatek węglowy będzie można wydać na dowolny cel. Aby poznać zdanie Polaków na ten temat, przeprowadzamy ogólnopolski, anonimowy sondaż, do którego zaprosiliśmy losowo wybrane osoby. Twój adres email został wytypowany do odpowiedzi na kilka anonimowych pytań, za co masz szansę na odebranie wynagrodzenia lub nagrody rzeczowej".

W ministerstwie klimatu i środowiska odcinają się od tej korespondencji.