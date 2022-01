Uwaga na spoofing! Oszuści podszywają się pod znane numery telefonów i wyłudzają pieniądze

Spoofing - co to znaczy? Nowe oszustwo!

Oszuści coraz częściej wchodzą do systemu teleinformatycznego i manipulują jego elementami, zwykle podszywając się pod numery osób lub instytucji, by następnie - dzwoniąc do ofiary - móc udawać inną osobę. Często nie łatwo jest się zorientować, że mamy do czynienia z oszustem, bo dzwoniący podstępnie wzbudza przeświadczenie, że mamy do czynienia z zaufanym, znanym źródłem.