Nadpalenie ozdób w Świeciu. Sprawą zajmie się policja - zobacz materiał wideo Jakub Keller

Nie milkną echa po incydencie, do którego doszło w sylwestrową noc na Dużym Rynku w Świeciu. Wiele wskazuje na to, że to efekt przypadku i nieostrożnego odpalania petard. - Sprawa zostanie zgłoszona na policję – zapewnia Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia.