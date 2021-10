Nagroda dla MPEC-u w Rypinie. Spółka z tytułem Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu

Rypińska spółka otrzymała prestiżowy tytuł Firmy Roku za redukcję kosztów produkcji energii.

– Dzięki przeprowadzeniu szeregu modernizacji w źródle ciepła możliwe było wyjście z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, co w konsekwencji spowodowało, że MPEC Sp. z o.o. nie musiała wydatkować: blisko 800 tysięcy złotych w 2019 roku, ponad 3 miliony złotych w 2020 roku, ponad 5,3 miliona złotych w 2021 roku – informuje spółka. – Prognozuje się, że w kolejnych latach cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla nadal będzie rosła, co w przypadku pozostania w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 naraziłoby MPEC Sp. z o.o. na potężne, dodatkowe koszty.