Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane. Mamy pełną listę wyróżnionych

Nagroda: Ks. Sławomir Bar (proboszcz bazyliki św. Wincentego A’Paulo w Bydgoszczy) – za działania na rzecz osób bezdomnych, niesienie pomocy osobom w kryzysie. Dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza, w pomieszczeniu które pełniło wcześniej funkcje kaplicy akademickiej w bydgoskiej bazylice św. Wincentego A’Paulo, powstała jadłodzielnia, w której codziennie wydawane są posiłki dla bezdomnych. Proboszcz integruje społeczność lokalną i zachęca do wspólnego niesienia pomocy w duchu miłości, tolerancji i szacunku do każdego.

dr Adam Kośmieja (Akademia Muzyczna, Bydgoszcz) – za międzynarodowe działania rozwijające potencjał naukowo-artystyczny Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz naszego regionu poprzez odważną i spójną politykę realizacji programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości „Sztuka Doskonałości” oraz za indywidualną działalność artystyczną. Dr Adam Kośmieja to pianista o uznanej renomie, pedagog Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Doktor Adam Kośmieja przyczynił się do rozbudowy sieci międzynarodowych kontaktów i współpracy pomiędzy zagranicznymi instytucjami kultury, uczelniami muzycznymi a Akademią Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego. W ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości zorganizowane zostały m. in.: koncerty, międzynarodowe seminaria, badania naukowe, warsztaty, konferencje. Przez cztery lata trwania projektu Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zaznaczyła swoją obecność na prestiżowych uczelniach i salach koncertowych, takich miast jak m. in.: Singapur, Nowy York, Miami, Montreal, Toronto, Bangkok, Malmo.