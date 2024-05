Nagrody Starosty Sępoleńskiego "Krajeński Anioł" i "Krajeńska Iskierka" 2024 przyznane. Zobacz zdjęcia

Monika Winograd, Stowarzyszenie Szansa oraz grupa wolontariuszy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Więcborka zostali tegorocznymi laureatami nagród starosty sępoleńskiego „Krajeński Anioł” i ”Krajeńska Iskierka”. Statuetki są uhonorowaniem bezinteresownej pracy osób na rzecz drugiego człowieka. Co istotne, wyróżnieni młodociani wolontariusze to osoby, które same na co dzień borykają się z niepełnosprawnościami.

„Krajeński Anioł” i „Krajeńska Iskierka” to nagrody starosty sępoleńskiego przyznawane co roku decyzją Kapituły Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Za działania w 2023 roku statuetki trafiły do rąk kolejnych laureatów w piątek, 24 maja, podczas sesji rady powiatu sępoleńskiego. - W 2024 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły dwa wnioski o przyznanie nagród "Krajeński Anioł" oraz jeden wniosek o przyznanie nagrody "Krajeńska Iskierka". Wszystkie zostały zaopiniowane pozytywnie. Ich wnioskodawcą był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku - zaznaczył Tomasz Siekierka, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Statuetki nagrodzonym wręczył wicestarosta sępoleński Andrzej Marach.

Niepełnosprawna młodzież pomaga innym niepełnosprawnym

Nagroda, „Krajeńska Iskierka” przyznawana jest od 2014 roku i dedykowana jest dzieciom i młodzieży do 18. roku życia, która w różny sposób niesie pomoc drugiemu człowiekowi i krzewi ideę wolontariatu. Za 2023 rok to wyróżnienie powędrowało do grupy wolontariuszy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim Oddziały Zamiejscowe w Więcborku. Jej aktywność polega przede wszystkim na gotowości do pomocy osobom potrzebującym. Współpracuje z wieloma lokalnymi instytucjami. Angażują się w akcje charytatywne na rzecz WOŚP, seniorów, zwierząt i ochrony przyrody. Najistotniejsza jest jednak inna rzecz.

- Członkowie grupy to osoby z niepełnosprawnościami. Na co dzień borykają się z wieloma ograniczeniami w funkcjonowaniu, a mimo to bardzo aktywnie i chętnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi - podkreślił Tomasz Siekierka.

Nowatorskie pomysły "Krajeńskich Aniołów"

Nagroda „Krajeński Anioł” przyznawana jest od 2006 roku dla uhonorowania tych osób, które w różny sposób niosą pomoc niepełnosprawnym, wspierają ich działania oraz krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka.

Pierwszą nagrodę otrzymała Monika Winograd spod Więcborka za całokształt działalności. Życie zawodowe i rodzinne dzieli między różne aktywności społeczne. Dużo czasu poświęca na rozwój Fundacji "Pozytywna Energia", której jest prezeską. To inicjatorka i koordynatorka wielu inicjatyw społecznych skierowanych m. in. do osób starszych i z niepełnosprawnościami, by czuli się ważni i potrzebni. W 2018 roku wprowadziła pierwsze w powiecie sępoleńskim gospodarstwo opiekuńcze. Pani Monika prowadzi również Klub Seniora w Jastrzębcu, który zrzesza osoby starsze z terenów wiejskich z całego powiatu, a także Klub Młodzieżowy. Można powiedzieć, że łączy pokolenia. Dla niej praca z ludźmi to pasja. Ma opinię osoby empatycznej, życzliwej i pełnej pomysłów.

- Nie kryję wzruszenia i wdzięczności za przyznanie mi tej pięknej nagrody. Dedykuję ją moim seniorom, bo to właśnie oni przekazują mi pozytywną energię oraz mojej rodzinie, która mnie wspiera. To bardzo miłe, że instytucje doceniły moje zaangażowanie i pracę. Ta wyjątkowa nagroda jest dla mnie motywacją do kolejnych działań - powiedziała Monika Winograd. Drugi "Anioł" trafił na ręce organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia "Szansa" z Więcborka, które działa od 2017 roku na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie życia: ich otoczenia, kształtowania pozytywnych postaw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Tworzy je 17 pasjonatów, którzy na co dzień pracują z osobami z niepełnosprawnościami jako rodzice, opiekunowie, terapeuci i trenerzy. Łączą ich działania na rzecz wsparcia tych osób, jak również poszukiwanie praktycznych rozwiązań w wyrównywaniu ich szans życiowych oraz ich rodzin. Nowatorskim rozwiązaniem tej grupy wolontariuszy jest proponowanie różnorodnych terapii. Inicjatywy podejmowane przez stowarzyszenie wypełniają "białą plamę" w obszarze nieodpłatnej terapii dla dzieci z niepełnosprawnościami.

- Nasze zaangażowanie to praca grupowa. Sama na pewno bym tego nie osiągnęła. Szczególne podziękowania chciałabym złożyć Anecie Kantak - to ona jest motorem napędowym naszego stowarzyszenia, a także grupie wolontariuszy oraz rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami, którzy nam ufają. Nagroda jest dla nas inspiracją do dalszych działań- dziękowała prezes Anna Bonk.

Zobacz zdjęcia z wręczenia nagród "Krajeński Anioł" i "Krajeńska Iskierka"

