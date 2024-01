Najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem! Mamy najnowsze dane na 2024 rok

Tak powstał ranking najbiedniejszych gmin w Kujawsko-Pomorskiem

Ranking stworzyliśmy na podstawie wysokości wskaźnika G. Gminy, które znalazły się w naszym wykazie wykazują najniższe wartości tego wskaźnika w regionie.

Co to jest wskaźnik G? Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. To na ich podstawie wyliczane są roczne kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa.

Wskaźnik G to wyniki dzielenia kwoty wszystkich dochodów podatkowych gminy przez liczbę mieszkańców. Wynik decyduje m. in. o tym, czy dany samorząd wpłaca do budżetu państwa środki na część równoważącą subwencji ogólnej, czy też korzysta z tej pomocy.

Warto podkreślić, że w najnowszym zestawieniu najbiedniejszą gminą w Polsce okazała się Dydynia. Wskaźnik G wyniósł tu 580,51 zł. Natomiast najbogatszą gminą kolejny rok z rzędy jest Kleszczów. W 2024 roku dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi tu aż 23774,77 zł.