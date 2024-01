Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej

Wiele osób decyduje się na kota zamiast psa, gdyż kot jest zdecydowanie łatwiejszy "w obsłudze". Nie wymaga wyprowadzania na spacer - kot załatwia swoje potrzeby fizjologiczne do kuwety w domu. Kot może zostać sam w domu na dość długi czas (np. gdy wszyscy domownicy wychodzą do pracy czy do szkoły) - koty samotność znoszą zdecydowanie lepiej, niż psy. Kot nie jest hałaśliwy - sąsiedzi na pewno nie przyjdą poskarżyć się, że przeszkadza im głośne miauczenie twojego mruczka.

Mówi się, że przyjacielem człowieka jest pies, jednak kot to również wspaniały towarzysz. Koty są towarzyskie, większość z nich uwielbia się przytulać i lubi być głaskana, lubią się bawić i można je - jak psa - nauczyć różnych sztuczek. Koty świetnie się sprawdzają jako pupil dla rodzin z dziećmi. A poza tym - koty są piękne, dostojne, tajemnicze i lubią chadzać własnymi drogami.