Te domowe rośliny są trujące dla kotów. Nie trzymaj ich w domu, jeśli masz kota

Dlaczego koty podgryzają rośliny i kwiaty?

Koty to bardzo czyste stworzenia. Zdrowych kotów, bez żadnych problemów skórnych, nie powinno się kąpać. Wyjątkiem są sytuacje, gdy kąpiele zalecił weterynarz lub gdy kot jest pokryty np. warstwą błota czy innego silnego brudu. Normalnie koty samodzielnie dokonują codziennej toalety. Myją się śliniąc łapkę i tą łapką przeczesują futerko lub uszy zbierając zabrudzenia.

Innym kocim sposobem na mycie się jest lizanie futra. I w ten właśnie sposób koty połykają sierść, która w ich żołądkach zbija się w kulki, które znane są też pod nazwą: bezoar. Takie kulki po pewnym czasie organizm kota samoistnie usuwa - poprzez wymioty. Koty mają często potrzebę jedzenia i podgryzania roślin - to pomaga im pozbyć się bezoarów z żołądka. Dobrze, gdy mamy taką roślinę przeznaczoną specjalnie dla kota - może to być zwykła trawa, której nasiona wysiewamy do płaskiego pojemnika, może to być także owies, żyto, jęczmień (z tych zbóż to owies rośnie najszybciej i jest łatwo dostępny w sklepach). Gdy kot zje taką trawę, nic mu się nie stanie.