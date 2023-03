Najlepsi instruktorzy nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem. Zdawalność ich kursantów sięga powyżej 70-80 procent [26.03.2023 r.]

Instruktorem Roku 2022 w zakresie kat. C prawa jazdy został Wojciech Sykurski z OSK Autoster Szwed Leszek w Toruniu. Zdawalność wyniosła 71,4 proc. (35 egzaminów, 25 pozytywnych).

Laureatami konkursu są instruktorzy nauki jazdy osiągający najwyższą zdawalność szkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy (A, B i C) oraz ośrodek szkolenia kierowców posiadający najwyższą zdawalność w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego w zakresie kat. B.

Najlepsze OSK

Takie były kryteria

Jak nam wyjaśnił Krzysztof Kucicki, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej i BRD w WORD Toruń - przy klasyfikacji do nagrody „Instruktor Roku 2022” przyjęto następujące kryteria:

1. Okres objęty klasyfikacją: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,

2. Minimalna liczba osób przeszkolonych przez instruktora w tym okresie:

a) 10 osób dla kategorii A,

b) 40 osób dla kat. B,

c) 20 osób dla kat. C.

3. Zdawalność przeszkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego.

Przy klasyfikacji do nagrody „Ośrodek Roku 2022” przyjęto następujące kryteria:

1) okres objęty klasyfikacją: 01.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.,

2) klasyfikacja obejmuje wyłącznie kat. B prawa jazdy,

3) minimalna liczba osób przeszkolonych w okresie objętym klasyfikacją:

- dla małych i średnich OSK – 50 osób,

- dla dużych OSK – 151 osób,

4) Zdawalność przeszkolonych osób w pierwszym podejściu do egzaminu praktycznego.