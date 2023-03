Najlepsi lekkoatleci świata przyjadą na Kujawy i Pomorze! Halowe Mistrzostwa Świata w 2026 roku odbędą się w Toruniu

Decyzje o przyznaniu organizacji halowych mistrzostw świata podjęła World Athletics. – Jestem przekonany, że doskonała organizacja imprez w Arenie Toruń, nie tylko mistrzostw Europy, ale również corocznego mityngu ORLEN Copernicus Cup, który od kilku lat ma złotą kategorię i należy do ścisłego grona najważniejszych i najlepiej obsadzonych mityngów halowych na świecie – mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, organizator największych imprez lekkoatletycznych w regionie.

Gospodarzem mistrzostw będą Kujawy i Pomorze. – Kujawsko-Pomorskie organizatorem Halowych Mistrzostw Świata 2026, to brzmi dumnie – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. – To ukoronowanie naszej wieloletniej współpracy z władzami Torunia i Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki przy organizacji wielkich imprez lekkoatletycznych. Halowy czempionat globu będzie przysłowiową „wisienką na torcie”. Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 rozgrywane w Arenie Toruń będą doskonałą okazją do promocji regionu na niespotykaną dotąd skalę – dodaje.