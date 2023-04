Najlepsze aktualne oferty pracy z pośredniaków w województwie kujawsko-pomorskim. Zarobisz przynajmniej 6500 złotych brutto

Jak pracownik sprawdza się w firmie i można na niego liczyć, to on liczy na podwyżkę pensji. Z jej otrzymaniem jest ostatnio trudno, więc wielu zatrudnionych szuka innej pracy, no i lepszej płacy.

- Utrzymanie pracowników, czyli najbardziej pożądany scenariusz dla firm, w aktualnych warunkach gospodarczych wiąże się z koniecznością oferowania podwyżek - wskazują autorzy "Barometru Polskiego Rynku Pracy". - Pracownicy ich oczekują, bo koszty życia ze względu na inflację rosną praktycznie z dnia na dzień. Patrząc na deklaracje firm, najwięcej pracodawców, bo 39 proc., chce podnosić pensje, 38 proc. planuje utrzymać wynagrodzenie na poziomie z 2022 roku, a 11 proc. zamierza je obniżyć. Podwyżki wynagrodzeń najczęściej planuje administracja publiczna (57 proc. wskazań) i produkcja (45 proc.), rzadziej firmy transportowe (26 proc.).