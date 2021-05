Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce 2021. W czołówce jedna firma z Kujawsko-Pomorskiego - Neuca Toruń

- W metodologii Great Place to Work® to właśnie opinie pracowników stanowią podstawę klasyfikacji firm. W tym roku 84% pracowników wyróżnionych firm potwierdziło, że pracują w świetnych miejscach pracy. Dla porównania w przypadku średniej krajowej odsetek ten wyniósł zaledwie 54%. W tym szczególnym pandemicznym okresie pracownicy wysoko ocenili także autentyczną troskę pracodawców o nich: 85% zgodziło się z twierdzeniem, że przełożeni widzą w nich przede wszystkim ludzi, a nie jedynie pracowników – komentuje tegoroczne wyniki Maria Zakrzewski, prezes Great Place to Work® Polska.

Liczy się dialog z pracownikami

- W tym niełatwym roku, jaki mamy za sobą, miłym zaskoczeniem jest duże zainteresowanie pracodawców dialogiem z pracownikami, gotowość do wsłuchiwania się w ich opinie i odpowiadania na ich potrzeby. Cieszy fakt, że blisko 1/3 laureatów to firmy debiutujące na naszej liście. Ale nie mniej cieszy nas i to, że wielokrotni laureaci rankingu nie zadowalają się wcześniejszymi sukcesami, że nie spoczywają na laurach. W dowód uznania dla ich starań już po raz drugi wyróżniliśmy firmy, które przez 5 lat z rzędu znalazły się wśród laureatów listy Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. W tym roku tytuł Legendy 2021 otrzymały 4 firmy: 3M Service Center EMEA, Akamai Technologies Poland, DOZ S.A. oraz GROHE Poland – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu Culture Audit w Great Place to Work® Polska.