W Sępólnie Krajeńskim będą Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Tak wygląda sytuacja na lokalnym rynku pracy

Swoje stoiska na Powiatowych Targach Pracy i Edukacji zaprezentuje kilkadziesiąt firm, urzędów, szkół oraz uczelni wyższych z całego regionu. Jest to wydarzenie otwarte, adresowane do uczniów zastanawiających się jeszcze nad wyborem szkoły lub uczelni oraz do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub planujących ją zmienić.

- Dla mieszkańców, osób poszukujących pracy, uczniów targi będą okazją do zapoznania się z profilem działalności poszczególnych wystawców, aktualnymi ofertami pracy, wykazem kluczowych stanowisk istniejących w zakładach pracy, uzupełnienia wiedzy o zawodach, a także uzyskania informacji o ofercie edukacyjnej lokalnych szkół średnich i uczelni wyższych. Osoby poszukujące pracy będą mogły skorzystać z pomocy doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych niezbędnych przy ubieganiu się o zatrudnienie - informuje Sławomir Kłys, zastępca dyrektora PUP w Sępólnie.