Najlepsze walentynkowe życzenia dla męża. Wierszyki - zabawne, romantyczne, seksowne

Jesteś dla mnie wszystkim: słońcem, marzeniem, przyszłością. Całym moim światem. Jesteś moją miłością. Kocham i będę kochać bez końca, wśród dnia i wschodzącego słońca, wśród nocy, dnia i księżyca. Po prostu do końca życia.

Żyję, by kochać, Kocham, by żyć, a Ty jesteś właśnie tym, z którym chcę być.

Ufam przeznaczeniu, swym uczuciom,

swym pragnieniom i marzeniom.

Przeznaczenie zetknęło mnie z Tobą,

włada mną jedno uczucie - miłość do Ciebie,

pragnę tylko Ciebie, marzę o tym by zawsze być z Tobą.

Miłość prawdziwa - tak jak dzwon:

ma jedno serce, jeden ton.

Jedynym uczuciem tylko tchnie

- taką miłością kocham Cię!

Miłość jest piękna,

gdy kochać się umie,

gdy jedno serce

drugie rozumie!

Słowa - to żart,

Uśmiech - to wiatr,

Serca - gorące,

Oczy - błyszczące,

A nasza miłość

To cudny kwiat

Chociaż chłopców znałam tyle,

chociaż każdy śmieje się,

jednak każda twarz mi obca,

bo ja tylko kocham Cię.

Tyle lat minęło już,

a ja wciąż z Tobą jestem tu.

Chcę złożyć ci życzenia,

żeby spełniły się twe marzenia.

Zdrowia szczęścia pomyślności

i wszelkiej godności!