Najmniejsze rasy psów - zobacz je na zdjęciach. Te psiaki to prawdziwe miniaturki

Posiadanie małego psa ma swoje plusy, choć właściciele bardzo często traktują je niczym maskotkę ignorując zakazy dotyczące psów, bo to przecież mały piesek to się nie liczy. Jest jednak spora grupa właścicieli małych piesków, która rozumie obowiązujące zasady społeczne.

Choć małe pieski wydają się urocze i nie groźne to obowiązują wobec nich takie same zasady, jak w przypadku psów ras dużych.

Oczywiście małe psy podobnie jak psy ras dużych powinny być trzymane na smyczy ze względu na ich bezpieczeństwo, ale także innych. Podobnie jak duży pies także tan mały może wyrządzić szkody, pogryźć czy coś poniszczyć.

Moda na małe pieski jest od dawna, zmieniają się tylko psie rasy. Kiedyś to były jamniki, potem yorki, teraz to maltańczyki. Posiadanie małego psa ma oczywiście wiele plusów. Zabranie go ze sobą zwykle nie jest problemem, bo taki mały pies może być przewożony w transporterku.