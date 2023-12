Najmodniejsze fryzury na 2023 rok - zdjęcia, inspiracje. Oto gorący trend w koloryzacji włosów - Gemini Hair

Modne fryzury na 2023 rok

Fryzura "Gemini Hair" to jedna z najmodniejszych fryzur na 2023 rok. Fryzura gemini, czyli tzw. "gemini hair" to nowy gorący trend w koloryzacji włosów - lśniące włosy, zarówno krótkie jak i długie, w dwóch kolorach. Stąd właśnie jej nazwa Gemini Hair - "Gemini" to łacińska zodiakalna nazwa znaku Bliźniąt, która sygnalizuje coś podwójnego. Jest to fryzura, w której włosy są kolorowe, ale równocześnie bardzo zwiewne, lekkie i delikatne. "Gemini Hair", czy inaczej "half hair" to nic innego jak włosy farbowane w dwóch kolorach.