Takie są teraz pomysły na modne wnętrza 2023 - styl japandi to hit. Oto najmodniejsze aranżacje

Trendy we wnętrzach w 2023 roku przynoszą sporo świeżości. Jednym z najmodniejszych stylów i trendów we wnętrzach w 2023 roku jest japandi. To mieszanka stylów japońskiego (japan) i skandynawskiego (scandi).Charakterystyczne dla stylu japandi są minimalizm i naturalność. Doświetlone wnętrza, jasne ściany, podłogi ze szlifowanego betonu lub jasnego drewna, naturalne surowce (wełna, len, drewno, kamień i glina) - to główne cechy styli japandi. Do tego niskie, lekkie meble, proste bryły, geometryczne linie. W japandi królują stonowane barwy ziemi: biele, beże i szarości.Zebraliśmy w naszej galerii garść inspiracji na wnętrza w stylu japandi. Te aranżacje zyskują popularność w 2023 roku. Zobacz, może uda Ci się znaleźć pomysł na aranżację wnętrza >>>>>

unsplash.com