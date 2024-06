Najniższa emerytura w Polsce, którą wypłaca oddział ZUS w Biłgoraju, wynosi zaledwie 2 grosze za 1 dzień pracy. W naszym regionie wcale nie jest lepiej.

- W województwie kujawsko-pomorskim najniższą emeryturę w wysokości 6 groszy wypłaca oddział ZUS w Bydgoszczy. Otrzymuje ją kobieta, która na przestrzeni całego życia przepracowała 3 miesiące na umowie zlecenia - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Symboliczną emeryturę w wysokości 26 groszy wypłaca także oddział ZUS w Toruniu. Trafia na konto 63-latki, która zakończyła pracę zawodową trzy lata temu. Składki odprowadziła za 16 dni. Niewiele wyższe świadczenie - 41 groszy brutto - należy się 67-latkowi, który emerytem jest od dwóch lat. Bydgoski Oddział ZUS wyliczył mu to świadczenie uwzględniając 8 dni stażu pracy. W gronie osób pobierających najniższe emerytury w Kujawsko-Pomorskiem jest również mężczyzna, który obecnie ma 66 lat. Na świadczenie przeszedł w wieku 65 lat. Jego emerytura to 45 groszy brutto. Składki miał odprowadzane przez 29 dni.

Nie ma stażu pracy, to są grosze na koncie

W całym kraju liczba emerytur niższych niż najniższe gwarantowane, czyli 1780,96 zł brutto, stale rośnie. W marcu 2023 roku tzw. emerytur groszowych było 368,5 tys. a w marcu 2024 roku już 403,8 tys. (wzrost o 9,6 proc.). Niestety, w najbliższych latach będzie ich przybywać. Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) prognozuje, że w 2025 roku takich świadczeń będzie już ponad pół miliona, a w 2030 - ponad 640 tys.!

Trzeba jednak pamiętać o tym, że prawo do minimalnej gwarantowanej emerytury mają osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat) i udowodniły wymagany staż pracy. Żeby ZUS podwyższył wysokość emerytury do minimalnej, trzeba legitymować się 20-letnim okresem ubezpieczenia w przypadku kobiety i 25-letnim stażem w przypadku mężczyzny. Przy czym okres nieskładkowy może stanowić 1/3 okresu składkowego. Jeżeli na przykład kobieta udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, a wyliczona wysokość emerytury wyniesie 1000 zł brutto, to zostanie ona podwyższona do kwoty minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto.

- Jeżeli natomiast nie udowodni 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, to emerytura będzie jej wypłacana w kwocie 1000 zł brutto - mówi Krystyna Michałek.

Mówią o likwidacji emerytur groszowych

Każda emerytura, nawet ta dwugroszowa, daje status emeryta i wszystko, co się z nim wiąże: prawo do bezpłatnej publicznej służby zdrowia, renty rodzinnej, zasiłku pogrzebowego, 13. i 14. emerytury i to w pełnej wysokości. Tacy emeryci korzystają nie na emeryturze, ale na innych świadczeniach z nią związanych. Często otrzymują wielokrotnie więcej niż w ogóle wpłacili do systemu.

Nic dziwnego, że słychać głosy, że sprawa niskich świadczeń powinna być uporządkowana. Od lat pojawiają się pomysły, w jaki sposób to zrobić. W kwietniu 2022 roku do Rady Dialogu Społecznego trafił dokument przesłany przez resort rodziny i polityki społecznej, w którym zapisano, że minimalny staż ubezpieczeniowy uprawniający do comiesięcznej wypłaty świadczenia ma wynieść pięć lat. Także minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zapowiada zmiany prawa, które mają zlikwidować groszowe emerytury. Na razie brak szczegółów.