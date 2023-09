Najpiękniejsze rasy psów. Te rasy psów są uznawane za najbardziej urodziwe Agnieszka Kasperek

Wzięcie psa do domu to poważna decyzja. Pies to spora odpowiedzialność, ale także dużo radości z nowego członka rodziny. Decyzję co do wyboru konkretnej rasy można podjąć w oparciu o różne kryteria. Jedni szukają psa łagodnego, bo mają dzieci, inni chcą psa, który nie będzie uczulał, bo mają alergię, jeszcze inni chcą mieć po prostu ładnego pupila. Zobacz, które rasy psów są uznawane za najpiękniejsze.