Takie są skutki jedzenia chleba. To się dzieje z organizmem, gdy jesz pieczywo

Chleb - jakie są rodzaje?

Chleb to węglowodany

W codziennej diecie zdrowego człowieka powinno być około 60 proc. węglowodanów, reszta to tłuszcze i białka. Chleb to właśnie źródło węglowodanów. Ale z ich ilością nie należy przesadzać, gdyż mogą mieć zły wpływ na nasze zdrowie, a przede wszystkim są źródłem kalorii i powodują tycie.

Chleb to głównie węglowodany, jednak jak twierdzą specjaliści od żywienia, sam chleb nie powoduje przyrostu masy ciała, winę za tycie ponoszą dodatki używane do chleba. Jeśli zatem chcesz schudnąć, nie musisz ograniczać pieczywa, ale zwróć baczną uwagę na to, co na niego kładziesz. Zrezygnuj z tłustego żółtego sera, twarożków, kremów czekoladowych itp.