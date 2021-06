Najpierw przysięga wojskowa, a potem piknik militarny w koszarach w Grudziądzu. Będzie sporo atrakcji dla mieszkańców

Dla najmłodszych: m.in. tor przeszkód oraz konkurencje sportowe, a także możliwość spotkania żołnierzy i wejścia do pojazdów wojskowych.

- To będzie wyjątkowa okazja do zobaczenia w jednym miejscu sprzętu z wielu jednostek w Polsce - zachęca do udziału por. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko - Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w skład której wchodzi formułowany jest Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Grudziądzu.