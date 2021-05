WOT rekrutuje chętnych do służby. Rozmawiano o tym podczas Konwentu Wójtów w Grucie. Mają pojawić się mobilne punkty rekrutacji

Waldemar Kurkowski, wójt gmina Gruta był gospodarzem Konwentu Wójtów Powiatu Grudziądzkiego, podczas którego wiodącym tematem było formowanie się Batalionu Lekkiej Piechoty WOT-u w Grudziądzu. Ma on liczyć około 700 osób. Trwa nabór chętnych.

Zobacz wideo: Pracodawca będzie mógł sprawdzić trzeźwość pracownika.

- Służba daje wiele możliwości, nie tylko finansowych ale także rozwojowych - przekonuje płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. Kujawsko - Pomorskiej Brygady Terytorialnej. To właśnie w jej skład wchodził będzie Batalion Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. Wójt Gruty, Waldemar Kurkowski argumentuje: - To także szansa na znalezienie pracy, podratowanie budżetów domowych, a wiadomo że w czasie pandemii wiele osób straciło zatrudnienie a przede wszystkim służba dla ojczyzny. 700 żołnierzy WOT ma stacjonować w Grudziądzu Dowódcą formującego się Batalionu Lekkiej Piechoty WOT-u w Grudziądzu został ppłk Andrzej Sikora: - W sumie Batalion będzie liczył około 700 żołnierzy, z czego około 50. to kadra zarządcza. Rekrutacja trwa. Planujemy też, aby skuteczniej pozyskiwać chętnych uruchomienie mobilnych punktów rekrutacyjnych. Takie objazdowe punkty pojawiłyby się w każdej z gmin powiatu grudziądzkiego po wcześniejszym ustaleniu dnia, konkretnego miejsca i godzin. W ten sposób łatwiej będzie dotrzeć do zainteresowanych, a co równie ważne skrócić drogę naboru i załatwić wszystkie formalności "od ręki".

Jeśli chodzi o finanse, to żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej w stopniu szeregowego (im wyższy stopień, tym wyższa gaża), za każdy dzień szkolenia otrzymuje 117,14 zł. W miesiącu musi odbyć minimum dwa dni szkolenia rotacyjnego (organizowanego w weekendy). Po ich odbyciu przysługuje mu dodatek za gotowość bojową w wysokości 10 proc. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. W chwili obecnej wynosi on 411 zł. Co ważne, te kwoty nie podlegają opodatkowaniu. Ponadto "terytorialsom" przysługuje też 78 proc. zniżki na przejazdy koleją oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia rotacyjne.

Kto może się zgłaszać? Szkolenie dla pierwszych zrekrutowanych do grudziądzkiego Batalionu zaplanowano na 11 czerwca. Potrwa 16 dni. Jego zwieńczeniem będzie uroczysta przysięga wojskowa w dniu 26 czerwca. W tej chwili zgłosiła się połowa z całego zapotrzebowania. Jeśli chodzi o wiek to zgłaszać mogą się osoby od 18 do 55 lat. Grudziądzki Batalion ma osiągnąć pełną gotowość do końca 2021 roku.

Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ

Wnioski o przyjęcie do Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Grudziądzu, który będzie miał swoją siedzibę przy ul. Jagiełły można także składać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Grudziądzu.