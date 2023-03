Najpopularniejsze fryzury na wiosnę 2023. Ten kolor włosów to najmodniejszy trend w tym sezonie

Taki kolor włosów będzie najmodniejszy wiosną 2023

Wraz z wiosną idą nowe trendy we fryzjerstwie. Zadbane, czyste włosy to must have modnej kobiety. Warto zadbać, by kolor włosów był zgodny z najnowszymi modowymi trendami.

Perłowy blond to modowy strzał w dziesiątkę. Fryzura może być długa, krótka, włosy mogą być proste, kręcone, falowane - ten kolor pasuje do każdego uczesania, a także do większości typów urody. Perłowy blond świetnie zamaskuje siwiznę.