Mole spożywcze - jak się ich pozbyć? Takie są domowe sposoby na mole kuchenne

Mole spożywcze - na czym żerują? Gdzie się lęgną?

Mole spożywcze to gatunek stosunkowo wytrzymały na niskie temperatury, może przetrwać w nieogrzewanych pomieszczeniach. Występuje w zakładach produkujących artykuły spożywcze (młyny, piekarnie, magazyny, sklepy) oraz w mieszkaniach.

To, co nazywamy molem spożywczym, to tak naprawdę Omacnica spichrzanka i mklik mączny – motyle nocne (ćmy), szkodniki domowe. Mole spożywcze żerują głównie na suchych produktach. Mogą się lęgnąć w kaszy, mące, makaronie, a nawet w herbacie czy orzechach. Mole spożywcze rozmnażają się bardzo szybko. Larwy wylęgają się po ośmiu dniach. Mole w stadium larwalnym są jasnokremowe lub żółtawe. W dorosłym stadium mole spożywcze są koloru brązowo-szarego i mają długość 1 cm. Najczęściej można je spotkać w tylnej części szuflad lub nawet na ścianach za szafkami - gdzie mogą się w spokoju przepoczwarzać. Jeśli zobaczysz mola w domu, koniecznie zacznij działać, bo w krótkim czasie pojawi się ich mnóstwo.