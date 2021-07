Największy Otylia Swim Tour odbędzie się w Łodzi. Ponad 250 młodych adeptów pływania będzie ćwiczyć z Otylią Jędrzejczak!

– Łódź wpisuje się w nasz harmonogram Otylia Swim Tour już od kilku lat. To jest zawsze największy Otylia Swim Tour, bo w Zatoce Sportu mamy możliwości, by przyjąć więcej dzieci, niż na innych pływalniach. Miasto Łódź stawia na ten projekt, pokazuje, jak on jest ważny. Jako Fundacja jesteśmy dumni, że z roku na rok zainteresowanie Otylia Swim Tour cały czas rośnie. A trzeba zwrócić uwagę, że w tym roku będziemy w Łodzi w okresie wakacyjnym, a zawsze spotykaliśmy się w trakcie roku szkolnego – mówi Otylia Jędrzejczak.

Zajęcia odbędą się w nowoczesnym kompleksie sportowym Zatoka Sportu. W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadzi zajęcia dla młodych adeptów pływania zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Treningi prowadzą utytułowani szkoleniowcy, m.in. związani z AWF Warszawa i AWF Katowice.