Nakło chce mieć lodowisko z prawdziwego zdarzenia. Zlecono projekt i budowę

Przez kilka lat przy krytym basenie „Naquarius” w Nakle uruchamiano zimą tymczasowe lodowisko, najpierw odkryte, potem zadaszone. Cieszyło się ono zawsze dużym zainteresowaniem nakielan. Przyjeżdżały też do Nakła pojeździć na lodzie dzieci z ościennych gmin.

Wraz z nastaniem wiosny obiekt był rozbierany, by pojawić się znowu kolejnej zimy. Tak było do czasu pandemii, kiedy to z powodów epidemiologicznych, ale też finansowych samorząd zrezygnował z dzierżawy tymczasowego lodowiska wraz z zapleczem szatniowym.