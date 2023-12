Nareszcie będzie hala sportowa dla lekkoatletyki i strzelectwa w Bydgoszczy. Ogłoszono przetarg

Projekt nowej hali zakłada dwie kondygnacje. Na parterze ma być hala lekkoatletyczna z bieżnią okrężną, bieżnią prostą, stanowiskiem do pchnięcia kulą, do skoku wzwyż, skoku o tyczce, w dal oraz trójskoku i zapleczem sanitarnym. Całość ma liczyć ok. 6500 metrów kwadratowych powierzchni.

W dolnej części ma powstać hala strzelecka do strzelań na 10, 25 i 50 m, umożliwiająca organizację zawodów krajowych i międzynarodowych. Tutaj całość ma liczyć około 3200 metrów kwadratowych.