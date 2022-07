Nasi olimpijczycy mówią: dość! Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew kończą karierę

Oto treść oświadczenia Natalii Kaliszek i Maksyma Spodyriewa

"Przez wiele lat, lipiec był dla nas czasem powrotu na lód oraz okresem przygotowań do kolejnego rozpoczynającego się sezonu. Był to dla nas czas „nowego”, czas w którym snuliśmy plany dotyczące kolejnych zawodów, układaliśmy choreografię do nowych programów.

Ten lipiec również jest związany z czymś „nowym” i zmianą która będzie miała ogromne znaczenie w naszym dalszym życiu.

Po 8 wspólnych latach postanowiliśmy że miniony sezon olimpijski był naszym ostatnim.