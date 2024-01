Następny Grudziądzki Budżet Obywatelski bez szkół i radnych? Takie pomysły odrzucono

Dla szkół inwestycje z GBO to duże wsparcie

Wyłączyć radnych Grudziądza z GBO? To byłaby dyskryminacja

„Od tego mają budżet miasta, o którym decydują. GBO należy zostawić mieszkańcom zamiast robić z tego maszynkę do promocji radnych” - czytamy we wniosku. Jego autor proponował też, aby wniosków do GBO nie mogli składać również członkowie najbliższych rodzin radnych i osoby pełniące wyższe stanowiska w urzędzie miejskim.

- Jestem radnym, ale przede wszystkim mieszkańcem Grudziądza. Uważam, że radny, tak jak każdy mieszkaniec, musi mieć prawo do złożenia swojego projektu do GBO. W innym przypadku byłaby to dyskryminacja - mówi Piotr Rohde, radny Grudziądza, który regularnie składa projekty do budżetu obywatelskiego, które później wygrywają głosowanie mieszkańców.

Pomysł zamknięcia GBO przed radnymi też został odrzucony przez urzędników.

„Wykluczenie jakiegokolwiek mieszkańca(...) byłoby sprzeczne z prawem i stanowiłoby wypaczenie idei samorządności”- czytamy w uzasadnieniu decyzji.