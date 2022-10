Nasz cykl "Nie daj się nabrać!" na pokazach garnków i pościeli. Umowa na zakup towaru pełna kruczków

Poczuł się podwójnie zawiedziony. Po pierwsze, miał żal do siebie, że dał się naciągnąć na zakup, na jaki jeszcze pożyczkę wziął (bo gotówki nie miał tyle przy sobie). Po drugie - że umowy nie przeczytał, a ją podpisał. Dopiero w domu zorientował się, że zapewnienia prowadzącego pokaz cud-masażerów i elegant-odkurzaczy nijak mają się do zapisów umowy pożyczkowej.

Poza siedzibą firmy

Jedyny plus, że w przypadku zakupów poza siedzibą przedsiębiorstwa stosuje się specjalne przepisy. Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa to umowa pomiędzy klientem a sprzedawcą, który reprezentuje przedsiębiorcę. Te dwie strony spisują ją nie w sklepie czy biurze, będącym oddziałem firmy, ale przykładowo w hotelu, który wynajął pomieszczenia organizatorowi pokazów, połączonych ze sprzedażą drogich produktów. Ewentualnie do sprzedaży dochodzi w domu klienta, ponieważ gospodarz zaprosił przedstawiciela firmy do siebie, czyli na tzw. pokaz indywidualny.