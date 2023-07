Nasz „Uśmiechnięty Dzień” dla dzieci z domów dziecka w nowej odsłonie. Będzie konkurs plastyczny

Pokaż marzenia

Konkurs plastyczny pt. „Nasz wymarzony dzień, pełen uśmiechu” kierujemy do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka z województwa kujawsko-pomorskiego. W konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, ale jedna placówka może wziąć w nim udział tylko raz. Na prace czekamy do 19 lipca do godz. 13.00. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz dostępny na www.pomorska.pl/usmiechnietydzien. To przede wszystkim dane teleadresowe i liczba podopiecznych, którzy wykonali zadanie i przyjadą na Uśmiechnięty Dzień. Odbędzie się on w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. Tam 28 lipca będzie finał.