Natalia Czerwonka uczyła młodych poznaniaków jazdy na rolkach i wrotkach. Medalistka olimpijska promuje aktywność fizyczną

Duży nacisk w trakcie zajęć stawiany był na bezpieczeństwo, m.in. konieczność noszenia kasków i ochraniaczy. Każde z dzieci mogło też wziąć do ręki medal olimpijski Natalii Czerwonki.

Oprócz spotkań w szkołach, Natalia Czerwonka i jej sztab trenerski zorganizowali zajęcia dla wszystkich chętnych w poznańskim parku im. Jana Pawła II. To miejsce, gdzie w stolicy Wielkopolski często ćwiczą rolkarze i wrotkarze. – Mamy w Poznaniu kilkoro dzieci, którzy są podopiecznymi Akademii Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki i już ćwiczą. Spotkaliśmy się w Poznaniu z wielkim entuzjazmem. Staram się zarażać dzieciaki pasją do sportu dając szansę poznania nowej dla nich dyscypliny. Już wiadomo, że będziemy prowadzić zajęcia w Parku im. Jana Pawła II w Poznaniu na stałe, we wtorki i piątki – zapewnia Natalia Czerwonka.

Warto podkreślić, że Akademia Sportowego Rozwoju Natalii Czerwonki organizuje szereg atrakcyjnych zajęć dla młodych pasjonatów sportu. – Mamy wiele ciekawych imprez dla dzieci, m.in. dni dziecka, półkolonie czy obozy sportowe, na które zapraszamy także wszystkie dzieci z Poznania i całej Wielkopolski. Prowadzimy również cykl zawodów „Od przedszkola po olimpijskie koła” i mam nadzieję, że również w przyszłości zawitamy z nimi do Poznania – wyjaśnia Czerwonka.

Natalia Czerwonka to jedna z najlepszych polskich panczenistek w historii. Jest wicemistrzynią olimpijską z Soczi, a także mistrzostw Europy i świata w biegach drużynowych oraz multimedalistką mistrzostw Polski. Należy do niej rekord Polski na 1500 metrów, a po zakończeniu kariery sportowej została asystentką trenerów w polskiej kadrze w short tracku.