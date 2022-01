Natalia Maliszewska gotowa na igrzyska! Polska kadra w short tracku trenuje w Dreźnie

– Czy jestem gotowa? Ja już byłam gotowa od kilku dobrych miesięcy i wiem, jak ciężko pracowałam na to, żeby w ogóle móc tak pewnie i świadomie o tym mówić. Ja już byłam gotowa, jestem gotowa i będę gotowa za te kilkanaście dni. Trochę nie mogę uwierzyć w to, że to już jest ostatni tydzień takich prawdziwych cięższych treningów przed igrzyskami – mówi Maliszewska.

Polka, która w ostatnich latach każdy sezon kończyła z medalami największych światowych imprez, a w tym wygrała m.in. zawody Pucharu Świata w Pekinie.

– To było naprawdę ważne, aby pokazać, że to jest jej terytorium. To było optymalne, pokazała, że będzie mocna też na igrzyskach. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tym sezonie mieliśmy cztery zawody Pucharu Świata i mamy cztery zwyciężczynie na dystansie pięciuset metrów – mówi Gregory Durand, jeden z trenerów reprezentacji Polski.