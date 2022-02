Natalia Maliszewska powalczy o medal w Pekinie! Jak mieszka i żyje na co dzień? [zdjęcia]

Natalia Maliszewska prywatnie jest narzeczoną Piotra Michalskiego, panczenisty z Sanoka. Jak żyje na co dzień. Zobaczcie w naszej galerii:

Startowała już na igrzyskach olimpijskich - w Pjongczang zajęła 11. pozycję na dystansie 500 metrów.

Tegoroczne igrzyska w Pekinie mają być jej drugim olimpijskim startem. Natalia była nawet wymieniana w gronie tych, którzy mają szansę na olimpijski medal na dystansie 500 m. To dystans, na którym odniosła największe sukcesy w swojej karierze.

Sprawy skomplikował jednak koronawirus. Maliszewska tuż po przylocie do Pekinu miała dwa pozytywne wyniki testu na koronawirusa i jej występ stanął pod znakiem zapytania. By dostać zgodę na start, musiała mieć dwa negatywne wyniki testów, wykonanych w odstępie 24 godzin. A kwalifikacje do jej koronnej dyscypliny - rywalizacji na 500 metrów, zaplanowano już na 5 lutego. Finał ma odbyć się 7 lutego.