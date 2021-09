Natan Grzybowski z Rypina w programie "You Can Dance - Nowa Generacja"

Natan zaczynał taneczną karierę w rypińskiej Dziecięcej Akademii Rozwoju Umiejętności, prowadzonej przez Mirosława Becmera. Od kilku lat trenuje pod okiem Piotra Jagielskiego ze szkoły tańca Jagielski Dance Project. Przez pierwszy rok rypinianin tańczył w formacji, która osiągała duże sukcesy, a w drugim roku pracy zdobył solowy tytuł mistrza Polski. Pojawiły się zaproszenia do szkoły baletowej w Gdańsku oraz prestiżowej akademii tańca Reliese.

– Przygoda z tańcem zaczęła się w domu – opowiadał kilka miesięcy temu Paweł Grzybowski, tata Natana i burmistrz Rypina. – Nasza córka jeździła na balet do Brodnicy, a młodszy o cztery lata brat ją naśladował. Trzeba przyznać, że od początku miał do tego dryg, chętnie tańczył już w rypińskim przedszkolu „Niezapominajka”. Nieoceniony jest wkład moje żony, która zaraziła Natana miłością do baletu "Jezioro łabędzie".