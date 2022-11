Nauczycielka z Kikoła uczy miłości do zwierząt. "Nie trzeba supermocy, by pomagać"

Marta Redmerska jest pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wspomagającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole. Ponadto prowadzi lekcje wychowania fizycznego. Obowiązków ma pod dostatkiem, ale jeszcze angażuje się w pomaganie zwierzętom. To jej prawdziwy „konik” i jedna z życiowych misji do zrealizowania. To chodzący wulkan energii, którą potrafi zarażać. Jak tu być zmęczonym, gdy ona aż kipi pomysłami?