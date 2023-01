Kikolscy uczniowie odwiedzili Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie

Marta Redmerska jest nauczycielką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole. Założyła i prowadzi Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt. Przed świętami zorganizowała wyjazd do schroniska.

Marta Redmerska jest pedagogiem specjalnym oraz nauczycielem wspomagającym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kikole. Ponadto prowadzi lekcje wychowania fizycznego. Obowiązków ma pod dostatkiem, ale jeszcze angażuje się w pomaganie zwierzętom. Robi to bardzo skutecznie, bo pomysłów jej nie brakuje.

Założyła i prowadzi Szkolne Koło Przyjaciół Zwierząt. Organizuje mnóstwo działań, które zmieniają podejście do zwierząt, zwłaszcza tych towarzyszących człowiekowi. Przed pandemią były to happeningi w ramach akcji „Zerwijmy łańcuchy”, łącznie z przykuwaniem się do budy. Takie działania robiły ogromne wrażenie. Teraz działa trochę inaczej - skupiła się na zbiórce karmy dla schronisk i przytulisk.

Przed świętami zorganizowała wyjazd do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie koło Grudziądza. Wybór był nieprzypadkowy, bo do niego trafiają bezpańskie psy z gminy Kikół. – Byłam tam kilka lat temu i mogę powiedzieć, że przeszło pozytywną metamorfozę – opowiada Marta Redmerska. – Jest tam stu wolontariuszy, a psy mają do dyspozycji piękny wybieg z elementami treningowymi. Schronisko ma stronę internetową i mnóstwo adopcji. Co roku staram się pokazać uczniom takie miejsce, bo to porażka nas, ludzi, że zwierzęta trafiają do schronisk. Tylko zmiana świadomości może zmienić ten stan rzeczy. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali dary na rzecz schroniska. Zebraliśmy naprawdę dużo.