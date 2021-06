Nawałnice przeszły przez powiaty brodnicki i nowomiejski. Zobaczcie zdjęcia

We wtorek, 22 czerwca strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali między g. 18 a 20.30 do 21 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu i porywistego wiatru, w tym do 13 zdarzeń związanych z wypompowaniem wody z zalanych pomieszczeń (do 10 na terenie Jabłonowa Pomorskiego oraz do 3 na terenie gminy Bobrowo). Zalanych było 9 pomieszczeń piwnicznych budynków mieszkalnych, sala weselna, część kościoła przy wieży kościelnej w kościele w Grzybnie, pomieszczenie biurowe Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Jabłonowie przy ul. Słonecznej. Strażacy wyjeżdżali także, aby usuwać uszkodzone drzewa w Zbicznie, Starych Świerczynach, Nowych Świerczynach, Bukowcu, Najmowie, Wądzyniu, Mileszewach i Grzybnie. W działaniach brały udział jednostki OSP Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Grążawy, Grzybno, Nieżywięć, Płowęż, Zgniłobłoty, Sumowo, Konojady, Bobrowo.