Nawet 12 mln zł może wydać gmina Świecie za uprzątnięcie nielegalnego składowiska śmieci

Może być to jednak trudne. Właściciel firmy nie odpowiada na pisma i nie odbiera telefonów. Istnieje prawdopodobieństwo, że przebywa za granicą.

Co prawda gmina Świecie zleciła morfologię składowanych odpadów, ale wiele wskazuje na to, że nie ma tam niczego, co mogłoby stwarzać poważne zagrożenie. Składowano tam plastik, opony, opakowania po produktach spożywczych czy materiały higieniczne. Problemem okazało się jednak robactwo. I jak przekonują władze gminy Świecie jest to główny powód, by jak najszybciej nieczystości wywieźć. - Niedaleko składowiska działają inne firmy. Także z branży spożywczej, które produkują i eksportują towar za granicę. Chyba nie trzeba wyjaśniać co by było, gdyby w ich produktach znalazły się robaki – mówi Krzysztof Kułakowski. I dodaje, że tylko na tymczasową dezynsekcję wydano około 100 tysięcy złotych gminnych pieniędzy. - To nie koniec. Pryskać musimy dalej. Mieliśmy spotkanie z właścicielami tamtejszych przedsiębiorstw. Wręcz błagano nas o pomoc. Trzeba zrobić z tym porządek raz na zawsze – zdradza burmistrz.