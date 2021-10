"Nawet najlepsza rodzina w izolacji nie zaspokoi wszystkich potrzeb dzieci"

- Znajoma psychiatra powiedziała mi ostatnio, że po pandemii zapotrzebowanie na pomoc psychiatryczną dla dzieci wzrosło w jej gabinecie o sto procent. Co dzieciom zrobiła pandemia?

Dane dotyczące dzieci i młodzieży, pochodzące ze wszystkich kontynentów, zinterpretowane w Uniwersytecie w Calgary nie pozostawiają złudzeń, pandemia podwoiła liczbę zagrożonych depresją i pourazowym lękiem. W Polsce klinicyści oraz fundacje niosące wsparcie terapeutyczne od kilku lat sygnalizują rosnący problem i niewydolność systemu do objęcia opieką wszystkich potrzebujących dzieci, a liczba samobójstw rośnie w każdej grupie wiekowej. Kolejnym niezwykle znaczącym wnioskiem wyprowadzonym przez badaczy z Calgary jest spodziewane przesunięcie w czasie od dwóch do czterech lat rzeczywistych skutków. To znaczy, że kolejne lata przyniosą jeszcze tragiczniejszy bilans. Z badań przeprowadzonych na Wydziale Psychologii UW wynika, że w grupie osób w wieku 18 – 34 lata przed pandemią nasilenie objawów lęku uogólnionego i depresji występowało u 16,2 proc. badanych, a w trakcie pandemii w 2020 r. już u 36,6 proc., czyli ponad dwukrotny wzrost. Bardzo charakterystyczny jest rozkład wiekowy. Osoby w wieku 18 – 24 lata mają najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego, które w starszych grupach wiekowych są znacząco niższe.