Jak ocalić pary przed rozwodem? Nie szukaj winnego, bo tak zabijasz przyszłość związku

- Moi znajomi wrócili właśnie z urlopu bardziej pokłóceni niż przed wyjazdem. Twierdzą, że pandemia tak dała im w kość, że już nie mogą na siebie patrzeć i lepiej by było, aby wyjechali na urlop oddzielnie. Czy tak może zadziałać przebywanie ze sobą non stop na kilkudziesięciu metrach kwadratowych, czy jednak to tylko pretekst, a w związku wcześniej coś musiało się już psuć?

Pandemia wydobyła na powierzchnię kilka niespodziewanych zjawisk. To nie jest tylko pretekst, ale rzeczywisty kryzys wywołany bardzo istotnymi zmianami w naszej codzienności. Dane wskazują na ogólnoświatową tendencję wzrostu rozwodów i Polska w tym zakresie nie odbiega od reszty świata. Pandemia i lockdown wywołały niepokój związany z możliwą utratą lub znacznym ograniczeniem środków utrzymania się, lęk o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz osób bliskich. Jesteśmy w permanentnym napięciu w związku z kolejnymi falami pandemii oraz bezbronni wobec na bieżąco podejmowanych decyzji dotyczących ograniczeń naszego życia. Ten stan wywołuje brak poczucia wpływu na własne życie, narastającą frustrację i potrzebę odreagowania. Nasze emocjonalne napięcia przenoszone są na relacje z najbliższymi. Izolacja od szerszego kontekstu społecznego zmniejsza pulę kontaktów, zamyka nas nie tylko w ramach kilkudziesięciu metrów kwadratowych, ale ogranicza możliwości osiągnięcia balansu emocjonalnego. Codzienność osób aktywnych zawodowo w warunkach domowych diametralnie się zmieniła. Jesteśmy zmuszeni nie tylko do ciągłego przebywania ze sobą i zajmowania się non stop dziećmi, które w trakcie lockdownu nie chodziły do przedszkola lub szkoły. Nastąpiło wtargnięcie sfery zawodowej w życie domowe wraz z wydłużeniem czasu wykonywania czynności związanych z pracą. Wiele osób nie tylko nie miało odpowiedniego sprzętu i warunków lokalowych (dla siebie i członków rodziny), ale również nie dysponowało kompetencjami do wykonywania pracy zdalnej, co w trybie przyspieszonym musiały uzupełnić. Pozorna oszczędność czasu na dojazdy do pracy i powroty zabrała nam dwa ważne momenty, często pomijane w analizach psychologicznych. Jadąc do pracy przenosimy swoją koncentrację na czekające nas obowiązki, „przełączamy się” na inny tryb działania, wyciszamy emocje dotyczące rodziny, domu i stopniowo mentalnie wchodzimy w rolę zawodową. Podobnie jest z powrotem do domu, gdy przestawiamy się na inną aktywność, robiąc zakupy, stojąc na przystanku autobusowym, czy jadąc autem, rozluźniamy napięcia związane z pracą zawodową, przechodząc na tryb ról z życia prywatnego. Mimo pewnych napięć towarzyszących nam w trakcie drogi do i z pracy, jest to czas pomiędzy dwoma naszymi światami, czas przejścia pomiędzy rolami. Wyeliminowanie tego „pomiędzy” powoduje zapętlenie się naszych rzeczywistości i poczucie ciągłego zmęczenia.