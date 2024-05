Nestle Cup 2024 już za miesiąc we Włocławku. Na starcie ponad 670 uczestników z całego kraju

Już 22 i 23 czerwca po raz kolejny grono adeptów lekkiej atletyki z całego kraju zawładnie za miesiąc stadionem we Włocławku. Okazją będą zawody Nestle Cup dla uczestników programu Lekkoatletyka dla Każdego!, który w tym roku świętuje jubileusz 10-lecia istnienia.

Od powołania do życia programu Lekkoatletyka dla Każdego! przez różne formy aktywności organizowanych w jego ramach przewinęło się już blisko milion dzieci. Za miesiąc kolejnych ponad 670 uczestników z 16 województw weźmie udział w wielkim tegorocznym finale cyklu. Impreza Nestle Cup 2024 odbędzie się 22 i 23 czerwca we Włocławku. Lokalizacja zawodów nie jest przypadkowa. – Wracamy do miasta, które jest z nami niemal od zawsze. Pierwsze duże letnie zawody dla dzieciaków zorganizowaliśmy właśnie na stadionie przy Chopina we Włocławku w roku 2015. Później wracaliśmy tutaj niejednokrotnie, mamy wsparcie od lokalnych struktur lekkoatletycznych. To nieoceniona pomoc i cieszę się, że w roku jubileuszowym dla projektu ponownie dzieciaki wystartują na stadionie we Włocławku – mówi główny koordynator projektu Sebastian Chmara. W tym roku finał Nestle Cup będzie miał charakter dwuwymiarowy. Pierwszego dnia rozegrany zostanie Puchar Mistrzów. Przewidziano trzy konkurencje – skok o tyczce, chód sportowy oraz bieg z przeszkodami. Zmagania dzieci na żywo będą śledzić dawne wielkie gwiazdy tych konkurencji w tym tyczkarka Monika Pyrek oraz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie Robert Korzeniowski.

– Chcemy, żeby wielkie gwiazdy stawały się idolami młodzieży. Dzieciaki, które przyjadą do Włocławka, nie mają szansy pamiętać sukcesów Korzeniowskiego czy Pyrek. Nam zależy, żeby przybliżyć im te postacie. To wybitne osobowości, które nadal powinny być wzorem dla młodego pokolenia sportowców. Gdy we Włocławku będą startować 12-13 letni tyczkarze, to radą służyć im będzie multimedalistka światowych imprez Monika Pyrek. Podczas chodu na mecie czekać będzie na nich Robert Korzeniowski, żywa legenda nie tylko polskiej, ale i światowej lekkiej atletyki. To ma być dla tych dzieci dodatkowa motywacja do uprawiania sportu – mówi Chmara.

Drugi dzień zawodów to Ogólnopolski Finał Lekkoatletyki dla Każdego! Nestlé Cup Włocławek 2024. Nestlé Polska jest partnerem programu od dekady. Z okazji obchodów 10-lecia Ldk! powstał e-book, który nie tylko dostarcza rodzicom niezbędną wiedzę na temat zasad odpowiednio zbilansowanej diety, ale również zachęca ich do wspierania budowania prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki firma przygotowuje też skierowany do rodziców konkurs w mediach społecznościowych. Będzie on ściśle nawiązywał do treści zawartych w e-booku.

– Chcemy zachęcić rodziców i opiekunów do przygotowywania posiłków razem z dziećmi. Zadaniem konkursowym będzie wspólne zaproponowanie dania, które przedstawia prawidłowo zbilansowany talerz, wrzucenie jego zdjęcia oraz przepisu w komentarzu pod postem konkursowym. Podczas finału Ldk! we Włocławku 10 najlepszych prac zostanie poddanych pod głosowanie – tłumaczy Katarzyna Żywczyk, ekspertka ds. żywienia z Nestlé Polska. Ogólnopolski Finał Lekkoatletyka dla Każdego! Nestle Cup Włocławek 2024 odbędzie się 22 i 23 czerwca. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Lekkiej Atletyki. Sponsorami Nestle oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współorganizatorami i partnerami zostały miasto Włocławek, LKS Vectra Włocławek oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

