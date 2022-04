NFZ przekazał szpitalom ponad dwa miliardy złotych. Czy pieniądze te dotarły do placówek w naszym regionie?

- Od 1 kwietnia 2022 roku nakłady na leczenie wzrosły o 4,5 procent – informuje Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy oddziału NFZ w Bydgoszczy. - Taki wzrost obliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, biorąc pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach funkcjonowania podmiotów leczniczych. Co istotne, analiza ta opierała się na danych, przekazanych przez same placówki medyczne. Wyższe finansowanie otrzymają szpitale, poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i gabinety Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Dodatkowe środki trafią również do placówek zajmujących się opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, leczeniem stomatologicznym, rehabilitacją leczniczą, także opieką paliatywną i hospicyjną, świadczeniami pielęgnacyjno-opiekuńczymi. Od 1 kwietnia wrosły również kwoty ryczałtu dla szpitali, które realizują umowy w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia świadczeń (PSZ – sieć szpitali). Więcej pieniędzy otrzymają również uzdrowiska. Do kujawsko-pomorskich placówek medycznych mających umowy z NFZ w ciągu 9 miesięcy tego roku trafi z tytułu podwyżki łącznie ponad 208, 5 mln zł. Aneksy zwiększające umowy zostały już wysłane do świadczeniodawców.