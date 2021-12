Nie będzie restauracji w rejonie ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej w Brodnicy. Zaproponowano zmiany podczas otwartego spotkania

Mieszkańcy Brodnicy mogą podzielić się swoimi uwagami dotyczącymi projektu zagospodarowania rejonu ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej

Na wstępie zaznaczmy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 20-hektarowego obszaru położonego w rejonie ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej w Brodnicy dotyczy konkretnie terenu od ulicy Tatrzańskiej (obecnie polnej, przy której zgodnie z podpisaną 8 grudnia umową do 30 maja 2023 r. ma zostać zbudowany Dzienny Dom Pobytu Seniora) do Hurtowni Mięs i Wędlin Viola przy także obecnie polnej ul. Karkonoskiej. Granice omawianego terenu wyznacza z jednej strony także ul. Sądowa, a z drugiej teren wojskowy. Magdalena Kokoszanek, inspektor w Biurze Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Brodnicy na wstępie zaznaczyła, że planowana jest modernizacja i rozbudowa dróg na tym terenie. Także w projekcie zapisano, że możliwe jest utworzenie nowych dróg.

Do piątku, 24 grudnia w Urzędzie Miejskim w Brodnicy można wnosić swoje uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej. W środę, 8 grudnia w Magistracie odbyła się dyskusja publiczna, w której udział wziął jeden mieszkaniec naszego miasta, Mariusz Skrętkowicz. Z obecną na spotkaniu inspektor w Biurze Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Brodnicy Magdaleną Kokoszanek i Łukaszem Grabowskim z Biura Urbanistycznego Artur Składanek z Grudziądza, autorem projektu planu miejscowego, mieszkaniec podzielił się uwagami związanymi z zaplanowaną inwestycją.

W rejonie ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej w Brodnicy powstaną kolejne bloki, ale zabraknie restauracji

Według mieszkańca Brodnicy priorytetem przed budową bloków jest infrastruktura drogowa

Mieszkaniec Brodnicy Mariusz Skrętkowicz zauważył, że priorytetem do realizacji na tym terenie jest infrastruktura drogowa, a dopiero następnie zabudowa z funkcją mieszkalną. Jak zauważył, gdy powstaną kolejne bloki przy już zbudowanych przy ul. Sudeckiej i ul. Świętokrzyskiej, zwiększy się natężenie ruchu, w związku z czym, aby niedogodności z tym związane były dla mieszkańców jak najmniejsze, polecił, aby zbudować rondo na skrzyżowaniu ul. Sądowej z ul. Tatrzańską i ul. Macieja Rataja przy firmie Orfeusz (co jest zawarte w innym planie miejscowym), a także polecił zlikwidować skrzyżowanie ul. Aleja Józefa Piłsudskiego z ul. Generała Stanisława Maczka i ul. Podhalańską, które według niego jest szczególnie niebezpieczne. Według mieszkańca wjazd na osiedle i wyjazd z niego należy skierować ulicą Tatrzańską na ul. Aleja Józefa Piłsudskiego, najlepiej budując tam rondo. Mariusz Skrętkowicz uważa, że powinno się zamknąć ul. Generała Stanisława Maczka lub zrobić ruch jednokierunkowy. Jak mówi, jeśli nie zrobi się czegoś ze skrzyżowaniem ul. Aleja Józefa Piłsudskiego z ulicami ul. Generała Stanisława Maczka i Podhalańską, to w końcu może na tym skrzyżowaniu dojść do tragedii. - Ktoś zginie na tym przejściu. To jest kwestia czasu - uważa. Łukasz Grabowski z Biura Urbanistycznego Artur Składanek zauważył, że nie można zamknąć ul. Generała Stanisława Maczka, ponieważ musi być dojazd do cmentarza, a Magdalena Kokoszanek, inspektor w Biurze Urbanistyki w Urzędzie Miejskim w Brodnicy zauważyła, że wówczas natężenie ruchu zostanie przesunięte w inne rejony, np. przy Rondzie Toruńskim. Dodatkowo wspomniała, że miasto Brodnica planuje przebudowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Aleja Józefa Piłsudskiego z ul. Generała Stanisława Maczka i ul. Podhalańską, o czym pisaliśmy pod tym linkiem.