Nastolatkowie ostrzelali samochód w Brodnicy. Mieli wiatrówki i ręczne miotacze gazu

Kilka dni temu do brodnickiej komendy policji zadzwonił mężczyzna i oznajmił, że gdy jechał ul. Sądową, jego samochód został ostrzelany. Atak miał przeprowadzić nieznany mężczyzna podróżujący białym oplem z warszawską rejestracją. Co więcej, opryskał on również auto zgłaszającego jakąś nieznaną substancją. Dyżurny natychmiast zaalarmował będące w służbie patrole. Opisywany pojazd zauważyli funkcjonariusze ruchu drogowego brodnickiej komendy. Dali kierowcy znak, aby się zatrzymał, co też kierowca uczynił zrobił.