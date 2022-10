Nie ma już Getin Banku. Zastąpi go VeloBank. To czeka klientów, a to kredytobiorców [zmiany]

"Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do swoich pieniędzy w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, którzy 30 września 2022 roku byli klientami Getin Noble, czyli firmowych, z sektora publicznego, bankowości osobistej i private banking" - uspokaja Bankowy Fundusz Gwarancyjny.