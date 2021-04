Mieli dużo zarobić, a dużo stracili. Klienci nabici w polisolokaty mogą teraz odzyskać swoje pieniądze

- Wciśnięto mi produkt o szumnej nazwie "Szmaragd". Myślałem, że wpłacam pieniądze na zwykłą lokatę, bo tak mnie zapewniano w banku - mówił pan Patryk z Bydgoszczy. - Obiecano zysk, a sprzedano ryzykowną polisolokatę. Odzyskałem tylko niewielką część oszczędności. Straciłem kilka tysięcy złotych. Jakoś to przeboleję, ale zgłosiła się do mnie mieszkanka Inwowrocławia. Miała 15 tys. zł oszczędności i wpłaciła je na dwa lata. Czekały ją operacja i rehabilitacja. W banku usłyszała, że jeśli zerwie umowę, odzyska 140 zł. Czy to nie jest draństwo?

Lokata i polisolokata. Czym się różnią?

Przypomnijmy, czym się różni lokata od polisolokaty. Lokata bankowa to bezpieczne oszczędzanie. Bank, przyjmując nasze pieniądze w depozyt, zobowiązuje się do ich wypłacenia (po określonym czasie) razem z odsetkami. Polisolokata to zaś lokata "opakowana" w ubezpieczenie na życie lub dożycie, oszczędzanie rozłożone na długie lata. Klient wpłaca część pieniędzy na składkę ubezpieczeniową. Następnie składka albo w całości, albo w znacznej części jest inwestowana na rynkach kapitałowych w funduszach inwestycyjnych. Polisolokata to ryzyko, a wcześniejsze odstąpienie od umowy oznaczało wysoką opłatę likwidacyjną.