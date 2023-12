Nie tylko krajowa "dziesiątka" to droga śmierci. W województwie kujawsko-pomorskim mamy takich wiele

- Stan bezpieczeństwa zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą natężenie ruchu oraz infrastruktura – to, czy przeciwne pasy ruchu rozdzielone są barierami energochłonnymi, co chroni przed zderzeniami czołowymi – wyjaśnia mł. insp. Maciej Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.